Preços do gás sobem 0,8% em outubro por proposta do regulador

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) comunicou esta quarta-feira, 31 de março, que os preços de venda do gás natural deverão aumentar no próximo mês de outubro, embora apenas na ordem dos cêntimos, no caso de casais com dois filhos.Os preços de venda a clientes finais do mercado regulado, com consumos inferiores ou iguais a 10 000 metros cúbicos por ano, aumentarão 0,8% a partir de 1 de outubro e até setembro de 2022, comunica a ERSE.Este aumento reflete-se num custo acrescido de 8 cêntimos na fatura média mensal do gás para um casal sem filhos, e de 15 cêntimos na típica fatura mensal de um casal com dois filhos."Apesar da redução da tarifa de acesso às redes, perspetiva-se uma subida no custo de aprovisionamento do gás natural, o que justifica o acréscimo nas tarifas transitórias de venda a clientes finais", explica o regulador.As tarifas de acesso às redes reduziram entre 0,9%, no caso da baixa pressão, até 29,3%, que corresponde à rede de alta pressão.A ERSE acrescenta que, tendo em conta as reduções de preços verificadas em anos anteriores, a variação acumulada da tarifa transitória de venda a clientes finais para clientes domésticos de gás, nos últimos cinco anos, diminuiu 8%.