A justificar esta evolução de preços está a evolução dos derivados de petróleo (gasóleo e gasolina) no mercado internacional, bem como a evolução do euro contra o dólar (moeda em que negoceiam as matérias-primas).



De realçar que a evolução dos preços dos combustíveis é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução das matérias-primas e do euro. Fonte do sector confirmou que as oscilações nos preços rondarão estes valores, contudo, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento e da zona onde se encontra.

Os preços dos combustíveis vão descer na próxima semana, a beneficiar, sobretudo, da evolução do euro face ao dólar. As descidas deverão rondar 1 a 2 cêntimos por litro, depois de esta semana os preços praticamente nãoterem descido. Desde a segunda semana de Janeiro que os preços dos combustéveis em Portugal não sobem.O preço do gasóleo simples está nos 1,263 euros por litro, segundo os dados disponíveis na Direcção Geral de Energia. Tendo em consideração uma descida de um cêntimo, o preço descerá para 1,253 euros.Já o custo da gasolina sem chumbo 95 octanas deverá descer para um valor próximo de 1,453 euros, se se confirmar a descida de um cêntimo por litro.