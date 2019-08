Preços dos combustíveis estabilizam na próxima semana

O preço dos combustíveis deve ficar como está, de acordo com os cálculos do Negócios, que têm em conta a evolução dos derivados de petróleo e do euro. Fonte do setor admite que o gasóleo suba 0,5 cêntimos, apontando também para uma manutenção do preço da gasolina.

Esta manutenção surge depois de esta semana os preços médios terem descido mais de um cêntimo, ao contrário do que apontavam os cálculos do Negócios na semana passada, algo que poderá estar relacionado com o facto de na semana anterior a descida implementada ter sido inferior ao esperado. Ou seja, na semana passada, os cálculos do Negócios apontavam para descidas na ordem dos 4 cêntimos por litro, tendo na verdade os preços médios descido entre 1 e 1,5 cêntimos. As petrolíferas terão optado por fasear a descida, voltando a reduzir os preços esta semana, ao contrário do que apontavam as contas. Assim, tendo em consideração os cálculos do Negócios, os preços médios do gasóleo e da gasolina simples deverão manter-se nos preços atuais. Se se confirmar esta evolução, o preço médio do gasóleo simples deverá manter-se 1,329 euros enquanto o custo da gasolina simples deverá ficar nos 1,489 euros. A evolução dos preços dos combustíveis é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Ainda assim, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra. Os cálculos têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados a que o Negócios tem acesso só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).