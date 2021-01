Preços dos combustíveis inalterados na próxima semana. Subiram 3% este ano

gasóleo simples irá manter-se nos 1,29 euros por litro e a gasolina simples 95 deverá fixar-se nos 1,45 euros por litro. Em ambos os casos estes são os valores máximos em dez meses.







Os novos preços têm em conta as variações calculadas pelo Negócios face ao preço médio praticado em Portugal esta semana e anunciado pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).



Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).



O Governo português fixou a taxa de carbono para 2021, bem como o valor a pagar pelos consumidores por cada litro de gasolina e gasóleo. De acordo com o decreto-lei publicado, a taxa do adicionamento sobre as emissões vai passar de 23,619 euros por tonelada de CO2 para 23,921 euros por tonelada de CO2.

Os preços dos combustíveis vão ficar inalterados a partir da próxima segunda-feira, dia 25 de janeiro, mantendo um ganho de 3% em 2021.De acordo com os cálculos do Negócios, oEm termos absolutos, houve um aumento de 0,03 euros por litro no gasóleo e de 0,05 euros por litro na gasolina, desde o início do ano.