Presidente da Endesa “induziu em erro os portugueses”

O ministro do Ambiente defende que as faturas dos portugueses devem mostrar custos e benefícios com o mecanismo ibérico, para “perceberem o que pagariam” sem o travão aos preços do gás.

