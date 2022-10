Procura de gás pela Europa deve cair 10% este ano e 4% em 2023, prevê AIE

A procura de gás pela Europa deve cair 10% este ano, de acordo com a estimativa presente no relatório trimestral da Agência Internacional de Energia (AIE).



O organismo prevê ainda uma queda de 4% na procura em 2023. A agência justifica estas projeções com a subida dos preços da matéria-prima no mercado internacional. A tendência promete ser mais expressiva no setor industrial. Este movimento tem o potencial de reduzir a procura global em 0,8% este ano.

"A invasão russa da Ucrânia e a redução acentuada do abastecimento de gás da Europa estão a causar danos significativos aos consumidores, empresas e economias", destaca Keisuke Sadamori, diretor do departamento para os mercados da energia e segurança. O especialista acrescenta no documento que este fenómeno não só afeta o mercado europeu, como também as economias emergentes e em desenvolvimento.

Desde o início do ano, o gás negociado em Amesterdão (TTF) – "benchmark" para o mercado europeu – escalou 158,02%. Esta segunda-feira, a matéria-prima negociada nos Países Baixos terminou a sessão a valorizar 2,42% para 169 euros por megawahtt-hora, depois de três dias de perdas.

Perante este cenário, a Comissão Europeia propôs que os consumidores europeus sejam mesmo obrigados a reduzir o consumo de eletricidade em pelo menos 5% durante as horas de ponta. De acordo com as contas do plano de emergência, só esta medida permitirá reduzir o consumo de gás em 1,2 mil milhões de metros cúbicos durante este inverno. Isto depois de já ter pedido aos países para reduzirem o seu consumo de gás em 15%.

Para AIE as medidas de restrição da procura são mesmo essenciais, já que, de acordo com a sua previsão, caso a Rússia interrompa por completo o abastecimento de gás da Europa a partir de 1 de novembro, o armazenamento europeu de gás pode cair para um nível bastante baixo de 5% da capacidade.

"As medidas [relativas ao mercado do gás] vão ser cruciais para manter os stocks em níveis adequados", frisa a AIE. Por outro lado, a organização internacional estima que a procura global por GNL – devido ao aumento da procura da Europa por fontes alternativas de energia- irá aumentar mais de 60 mil milhões metros cúbicos este ano.

A AIE salienta que as perspetivas sobre o mercado do gás "permanecem nublosas" devido à conduta imprudente e imprevisível da Rússia", refere Sadamori. Ainda assim, "todos os sinais apontam que os mercados permaneçam pressionados até 2023."