Produção de eletricidade da EDP cai 4% em 2020. Consumo em Portugal desce 5%

A EDP fechou o ano passado com 64,318 Gigawatts (GW) de eletricidade produzida, menos 4% do que em 2019, indicou esta quinta-feira a empresa liderada por Miguel Stilwell de Andrade em comunicado enviado à CMVM.A elétrica sublinha que 74% da eletricidade produzida no ano passado proveio de energias renováveis.E a produção a partir de energias renováveis cresceu 7%, com a produção hídrica "em linha com a média histórica", enquanto a produção eólica ficou 8% abaixo do volume médio esperado.A produção a carvão "apresentou uma forte quebra de 46% em 2020, apesar da subida registada no último trimestre do ano explicada pela queima do armazenamento residual de carvão, tendo em conta o encerramento antecipado da central de Sines", nota ainda a EDP.No final do ano passado, "as energias renováveis representavam 79% dos 23,7 GW de capacidade instalada de produção de eletricidade da EDP", enquanto "a capacidade eólica e solar em fase de construção totalizava os 2,3 GW".Já a "capacidade a carvão no mercado Ibérico foi reduzida em 49% no seguimento do encerramento da central de Sines (1,2 GW), que deixou de produzir energia em 24 de dezembro. A capacidade a carvão continuará a reduzir-se em 2021, com o encerramento da central de Soto 3 (0,3 GW) em Espanha".A eletricidade distribuída em Portugal recuou 3% em 2020, tendo em Espanha "o número depontos de ligação a clientes mais do que duplicado no quarto trimestre, refletindo a aquisição da Viesgo". No merccado brasileiro, o volume distribuído caiu 5% em 2020.Na comercialização, o volume de eletricidade vendida em Portugal baixou 5%, tendo o número de clientes caído 1,8%. No país vizinho, "a alienação a 1 de dezembro 2020 da actividade de comercialização a clientes residenciais e pequenos negócios, que resulta num maior foco no segmento empresarial, explicam a forte redução do nº de clientes bem como do volume de energia comercializada no quarto trimestre". Isto reflete-se no decréscimo da eletricidade vendida em Espanha em 12,7% no conjunto do ano passado.