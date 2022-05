Reino Unido planeia imposto "windfall" sobre energéticas

("windfall tax")





windfall tax" desenhado pelo Labour Party, captando assim milhares de milhões de libras para apoiar as famílias em dificuldades com o agravamento dos custos com energia. "Os produtores de petróleo e gás do Mar do Norte são apenas metade", explicou fonte do Governo ao Financial Times. "A outra metade prende-se com os lucros extraordinários bastante substanciais que as elétricas tiveram por causa da subida dos preços do gás".



um novo imposto sobre os lucros extraordinários, apontando para uma taxa extraordinária de 25% sobre a parte do lucro tributável relativo ao segundo semestre de 2021 que exceda em 10% o lucro tributável apurado no mesmo período do ano anterior. A ideia chegou a ser acolhida pelo ministro da Economia, mas nunca avançou.



O Reino Unido estará a considerar avançar com impostos sobre os lucros extraordináriosdas energéticas. A notícia é avançada pelo Financial Times , que indica que o ministro das Finanças Rishi Sunak pediu aos membros do gabinete para preparem uma proposta fiscal.Sunak pretenderá taxar mais de 10 mil milhões de libras em lucros extraordinários relacionados com a crise energética, abrangendo elétricas e produtoras de gás. A ideia será ir mais longe do que o plano de "SSE, a ScottishPower, a EDF Energy ou a RWE. De acordo com as mesmas fontes não identificadas, Rishi Sunak e Boris Johnson terão urgência em avançar com medidas relacionadas com o crescente preço da energia. O anúncio poderá ser feito ainda esta semana.Em Portugal, o Bloco de Esquerda também propôs