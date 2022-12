Roménia exporta gás para a Moldávia pela primeira vez

A Roménia começou a exportar gás para a Moldávia, um pequeno Estado afetado por uma grave crise energética devido às consequências da invasão russa da Ucrânia, noticiou o operador romeno Transgaz."O transporte de gás começou" no sábado, declaram os responsáveis da empresa, citados pela agência noticiosa Agerpres.Esta foi a primeira vez que a Roménia forneceu gás ao seu vizinho através do gasoduto que liga a cidade de Iasi à de Ungheni, do outro lado da fronteira.Inaugurada em 2014 com o apoio financeiro da União Europeia, esta ligação de 43 quilómetros está dotada de uma capacidade teórica de 1,5 mil milhões de metros cúbicos por ano, o que basta opara as necessidades da Moldávia.O gasoduto nunca tinha sido utilizado pela Moldávia, que só em 2019 acabou a ligação e 120 quilómetros para a capital, Chisinau.Até ao início da invasão russa da Ucrânia era financeiramente mais vantajoso para esta ex-república soviética comprar o g+as à Federação Russa, que vendia abaixo dos preços praticados no mercado europeu.Mas nos últimos meses, a Moldávia sofreu uma forte redução das entregas de gás russo, do qual dependia quase a 100%.