Soluções do Estado para atenuar a subida dos combustíveis “não são ilimitadas”

O governo vai reunir com as associações representativas dos transportes para discutir medidas que possam mitigar o aumento do preço dos combustíveis, mas o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, avisa, desde já, que "não há milagres" e que as "possibilidades do Estado não são ilimitadas".



Ainda assim, o ministro diz que vai tentar, com as associações representativas do setor, "perceber o que se pode fazer", tendo certo que as soluções terão de ser encontradas "dentro de bandas estreitas".



"Temos todos de entender que, percebendo e estando consciente das dificuldades que os nossos transportadores estão a sentir, que as possibilidades de o Estado resolver não são ilimitadas", sublinha Pedro Nuno Santos, à margem da comemoração do aniversário da TAP.



O ministro avisa ainda que "temos de ser muito cautelosos quando tomamos medidas que têm impacto financeiro e orçamental" até porque "quando puxamos a manta, ela descobre noutro sítio".



O preço dos combustíveis voltou a subir esta segunda-feira com mais 13,6 cêntimos por litro no gasóleo e 9,3 cêntimos na gasolina. Desde o início da invasão da Rússia à Ucrânia, é a segunda semana consecutiva que o valor dos combustíveis sobe de forma acentuada.



Estes aumentos levaram empresários do setor dos transportes de mercadorias a paralisar um quinto das suas frotas e a sair à rua em protesto, no Carregado, para exigir respostas urgentes do Governo para combater a subida do preço dos combustíveis.