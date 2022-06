Suíça traça planos para cenário de escassez de gás e admite recurso ao racionamento

O governo suíço apresentou, esta quarta-feira, planos para fazer face à eventual escassez de gás natural no inverno e admitiu mesmo a possibilidade de ter de decretar o racionamento no caso de outras medidas revelarem ser insuficientes."Para manter a redução no fornecimento de gás natural a todos os consumidores o mais baixo possível, todos os clientes não protegidos devem receber quotas sem que haja qualquer regime prioritário. Além disso, as restrições à utilização estão a ser analisadas, podendo resultar na proibição do uso de gás para determinadas aplicações", explicou o governo, citado pela Reuters.Ao abrigo dos planos, num cenário de escassez, a prioridade no fornecimento recai sobre agregados familiares ligados à rede de gás natural, assim como sobre serviços sociais essenciais fora da esfera do ensino e administração pública.Em março, a Suíça decidiu estabelecer uma reserva de gás para o inverno de 2022/23, com a indústria e as autoridades a preparem-se para a sua implementação. Cinco concessionárias regionais garantiram, até agora, quase 3,8 terawatt-hora de reservas de gás nos países vizinhos, ou seja, cerca de 60% do objetivo, estando a trabalhar para assegurar outras opções, indicou o governo.No entanto, a Suíça, não tendo litoral, obtém o seu gás através de centros de comércio em países adjacentes na União Europeia, pelo que as disrupções que neles aconteçam vão afetar igualmente a Suíça, embora tenha uma procura por gás relativamente baixa, que cobre aproximadamente 15% da energia consumida.Menos de metade - 47% - das importações de gás da Suíça vem direta ou indiretamente da Rússia, segundo indicou anteriormente o governo.Um acordo com a França garante que os consumidores suíços recebam gás mesmo em caso de escassez, estando a ser negociado um outro, semelhante, com a Alemanha.Segundo dados oficiais, citados pela Reuters, 42% do gás é usado para aquecer as casas, sendo o remanescente para a indústria e setores dos transportes e serviços.