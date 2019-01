Talento foi a primeira razão para a Vestas escolher Portugal

O vice-presidente da Vestas Jorge Magalhães afirmou hoje que o talento foi a "primeira razão" para a empresa escolher Portugal, mas as colaborações com universidades, centros de investigação e parceiros tecnológicos foram aspetos que também pesaram.

"A primeira razão [para escolher Portugal] foi o talento. Não é possível inovar sem ter acesso a talento. E é preciso não só existir talento, mas também retê-lo", afirmou Jorge Magalhães, ao participar na Conferência Investimento, inovação e digitalização: o caso português, em Lisboa.

O responsável considerou que "as universidades técnicas em Portugal são muito boas", apesar de nem sempre terem investimentos para laboratórios.

Por isso, outro fator chave na escolha de Portugal foram as colaborações com universidades, centros de investigação e parceiros tecnológicos.

"Os investimentos nas universidades e centros de investigação têm sido poucos, mas a qualidade de quem trabalha lá é muito boa", sustentou.

Outros fatores de relevo que atraíram a Vestas para Portugal foram o facto de ter um ambiente onde existem outros parceiros de investigação, a capacidade de comunicar em inglês, a facilidade de fazer negócios e o suporte local.

O responsável adiantou que a multinacional tem em Portugal "300 engenheiros que estão a desenhar a próxima geração" de produtos.

Em setembro, a multinacional dinamarquesa do setor eólico Vestas inaugurou formalmente as suas novas instalações em Portugal, em Matosinhos, no âmbito de um investimento de dez milhões de euros, a realizar no país até 2020.

A multinacional dinamarquesa, que se dedica ao fabrico, instalação e manutenção de aerogeradores, está representada em 77 países e conta com mais de 23 mil trabalhadores.