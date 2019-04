Trabalhadores da EDP com aumento de 1,2% em 2019

Segundo a Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Eléctricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas (Fiequimetal), todos os trabalhadores terão um aumento de 1,2% em todas as bases e letras remuneratórias, com arredondamento ao euro superior, um aumento de 1,2%, arredondado ao cêntimo, nas outras matérias de expressão pecuniária e um prémio de produtividade de 200 euros.

"No que diz respeito à tabela salarial e outras matérias de expressão pecuniária, os valores alcançados foram os possíveis na atual conjuntura. Mas ficou claro, mais uma vez, que a administração não pretende fazer caminho no sentido da valorização dos trabalhadores e dos seus salários", lê-se no comunicado da Fiequimetal.

Para comprovar que assim é, sublinha, "basta comparar os valores distribuídos pelos acionistas (695 milhões de euros, no ano passado, e idêntico valor já anunciado para este ano) e aqueles que a administração foi avançando durante o processo de negociação salarial (evoluindo décimas de ponto percentual, até chegar a 1,2%)".

Concluído o processo da revisão salarial, acrescenta, ficou acordado na reunião com a administração da elétrica "encetar de imediato a negociação da melhoria das carreiras" dos trabalhadores em início de carreira.

"Este processo deverá ficar concluído em junho e a sua aplicação deve produzir efeitos a 01 de janeiro de 2019", refere a Federação afeta à CGTP-IN.

Os acionistas da EDP reúnem-se em assembleia geral, em 24 de abril, altura em que vão deliberar sobre as contas e a proposta de aplicação dos resultados de 2018, ano em que a EDP obteve lucros de 519 milhões de euros, um recuo de 53% face aos 1.113 milhões de euros em 2017.

O Conselho de Administração da EDP propõe a manutenção do dividendo aos acionistas nos 19 cêntimos por ação, distribuindo um total de 694,74 milhões de euros.