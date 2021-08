Transportes e serviços puxam pelo consumo de energia elétrica em julho

O consumo de energia elétrica subiu ligeiramente em julho (+0,7%) face a igual período de 2020, impulsionado por aumentos anuais homólogos nos setores dos transportes (+4,1%) e serviços (+3,3%), indicam estimativas divulgadas esta quinta-feira pela Agência para a Energia (ADENE).





Em sentido inverso, no mês passado, o consumo de energia elétrica sofreu um recuo na indústria e no setor doméstico, com ambos a registarem quedas anuais homólogas inferiores a 1%.





A indústria figurou como o setor com o maior consumo de energia elétrica (36%), seguindo-se o setor dos serviços (33%) e o doméstico (28%).





No ano passado, com a pandemia, o consumo de eletricidade aumentou 14,9% nas famílias, em resultados do confinamento, e desceu 18,3% nos serviços, tendo ainda recuado 5,6% na indústria entre os meses de março e dezembro, em que o conjunto da atividade económica caiu em consequência das restrições impostas para travar os contágios.

De acordo com dados relativos a 2020 da Adene, o consumo de eletricidade diminuiu entre março e dezembro em 3,8% face a 2019.

Agora, com as famílias a regressar à normalidade, designadamente ao trabalho presencial e à escola, o consumo de energia no país aumentou em julho 0,7%.