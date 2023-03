UE e NATO cooperam em segurança na energia, transportes, digital e espaço

A União Europeia (UE) e a NATO iniciaram hoje a sua anunciada cooperação na área da proteção de infraestruturas essenciais, com uma primeira abordagem às energéticas, digitais, de transportes e espaciais.Altos responsáveis de ambas as organizações reuniram-se hoje pela primeira vez para pôr em marcha o grupo de trabalho cuja criação foi anunciada a 11 de janeiro pelo secretário-geral da NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte, bloco de defesa ocidental), Jens Stoltenberg (na foto), e pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.A cooperação para reforçar as infraestruturas fundamentais ganhou ainda maior importância, consideram, após a sabotagem dos gasodutos Nord Stream e o uso da energia como arma por parte da Rússia, no âmbito da sua guerra de agressão à Ucrânia, indicaram a UE e a NATO, em comunicados separados.A iniciativa reúne funcionários das duas organizações, para partilharem as melhores práticas e o conhecimento da situação e desenvolverem formas de melhorar a capacidade de resistência das infraestruturas.Para começar, este grupo operacional vai trabalhar em quatro áreas: energia, transportes, infraestruturas digitais e espaço, especificaram."Devemos reforçar a resistência das nossas infraestruturas fundamentais para estarmos sempre preparados. Hoje, inaugurámos com êxito a primeira reunião do grupo de trabalho para a resistência das infraestruturas essenciais", declarou Von der Leyen.Especialistas comunitários e aliados "trabalharão lado a lado para identificar as principais ameaças às nossas infraestruturas cruciais e trabalhar nas respostas", acrescentou a presidente da Comissão Europeia."[A NATO e a UE querem estudar em conjunto] como fazer com que as nossas infraestruturas mais importantes, a nossa tecnologia e os nossos circuitos de abastecimento sejam mais resistentes a eventuais ameaças e tomar medidas para mitigar possíveis vulnerabilidades", explicou Stoltenberg. "Será um passo importante para tornar as nossas sociedades mais fortes e seguras", acrescentou.A Aliança Atlântica sublinhou igualmente que a sua cooperação com a UE atingiu "nos últimos anos níveis sem precedentes", sobretudo desde o início da invasão russa da Ucrânia, a 24 de fevereiro de 2022.Em janeiro deste ano, os líderes da NATO e da UE assinaram uma nova declaração conjunta para elevar a associação entre as duas organizações a um novo nível, incluindo as tecnologias emergentes e disruptivas, o espaço e o impacto das alterações climáticas na segurança dos seus Estados-membros.