Veolia não desiste e vai pagar mais à Engie para comprar a sua principal rival

O grupo francês Veolia está disponível para aumentar o valor da oferta pela participação de 29,9% da Engie na sua principal concorrente, a Suez. Este negócio representa um investimento superior a 2,9 mil milhões de euros e, a concretizar-se, irá criar a maior empresa em França de tratamento de água e resíduos.





A nova oferta da Veolia vai ser analisada esta sexta-feira pelo conselho de administração da empresa, revelou o presidente executivo do grupo, Antoine Frerot, numa conferência de imprensa, segundo a Bloomberg.





Esta decisão mostra que o grupo não desiste da oferta lançada no final de agosto para comprar a sua grande rival. A Veolia tinha oferecido 15,50 euros por ação para a Engie vender 29,9% do total da participação de 32% que tem na Suez, o que avalia a empresa em quase 3 mil milhões de euros.





Leia Também EDP escolhe parceira Engie para ser rival na produção de energia

Ora, em resposta, a francesa Engie, parceira da EDP em vários projetos de energias renováveis, disse que não podia aceitar os termos desta oferta que estava em cima da mesa. Um pedido que foi ouvido pela Veolia e será, então, avaliado na reunião que vai decorrer esta sexta-feira à tarde, apesar de a Suez estar contra a realização deste negócio.





A oferta da Veolia foi considerada "particularmente hostil" pelo presidente executivo da Suez, Bertrand Camus, que alertou ainda para os eventuais problemas que a operação ira trazer, nomeadamente com a perda de postos de trabalho. E segundo o Financial Times, a Suez já está mesmo em campo para conseguir uma oferta rival estando me contactos com fundos de investimento. Até agora, não houve nenhuma oferta oficial. E a proposta da Veolia expira no final deste mês.





Esta não é a primeira vez que há movimentações no sentido de fundir os negócios da Veolia e da Suez. Já em 2012 tinha havido passos nesse sentido.





Leia Também DJ Veolia faz oferta por participação na Suez, visa aquisição

Contudo, tendo em conta que recentemente a Engie disse que estava disponível para vender a fatia de 32% na Suez no âmbito da revisão do plano estratégico da empresa que está em curso. Por sua vez, o Estado francês, maior acionista da Engie, já veio dizer que a fusão faz sentido mas não quer estar envolvido na ‘guerra’ entre a Suez e a Veolia.