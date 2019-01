Vera Pinto Pereira: "Queda de quota da EDP é sinal de saúde do mercado"

A EDP está a perder quota desde janeiro. Para Vera Pinto Pereira, presidente executiva da EDP Comercial, esta queda é "irreversível" por espelhar a "maturidade do mercado livre". A administradora executiva do grupo refuta associar a perda de clientes com eventuais danos de imagem devido às polémicas rendas de energia.