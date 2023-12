Algarve e Grande Lisboa lideram queda de vendas no imobiliário

No terceiro trimestre deste ano, todas as regiões do país registaram quebras no número e valor das transações de imóveis.



Pexels Sara Ribeiro sararibeiro@negocios.pt 08:00







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante O mercado imobiliário residencial continua a dar sinais de abrandamento. De julho a setembro venderam-se menos casas em Portugal e o valor das transações também recuou. Uma tendência sentida em todas as regiões do país, segundo os dados divulgados na terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), mas com quedas mais expressivas no Algarve e na Grande Lisboa.



... ... Saber mais Imobiliário Lisboa Algarve

Algarve e Grande Lisboa lideram queda de vendas no imobiliário









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Algarve e Grande Lisboa lideram queda de vendas no imobiliário O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar