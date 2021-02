No ano passado a Sonae procedeu à abertura de 89 novas lojas próprias, das quais 13 da rede de proximidade Continente Bom Dia, que acrescentaram cerca de 31 mil metros quadrados à área total de vendas.

A britânica Blackbrook Capital comprou um portefólio de supermercados em construção em Portugal para serem arrendados à Sonae MC, que instalará nos locais supermercados da insígnia Bom Dia.A empresa de investimento imobiliário sediada em Londres não revela no comunicado quantos ativos compõe o portefólio nem a quem os adquiriu ou os valores envolvidos na operação.A construção de um dos ativos, indica, foi recentemente concluída, enquanto os restantes deverão ter as obras terminadas nos próximos 12 meses. A operação de "build to suit" prevê que a Blackbrook adquira os ativos quando estiverem construídos e alugue-os em contratos de longo prazo à Sonae MC.Os imóveis irão operar sob a insígnia Continente Bom Dia, acrescenta o comunicado."Estamos contentes com a conclusão desta transação numa altura em que a Sonae está a desenvolver novas lojas em linha com os seus objetivos estratégicos de crescimento. A nossa capacidade de agir rapidamente e oferecer financiamento e compromisso futuro permite aos promotores garantir 100% do financiamento para o desenvolvimento dos projetos num clima de incerteza económica", defende Arvi A. I. Luoma, co-fundador e CEO da Blackbrook, citado no comunicado."O retalho alimentar é um setor defensivo importante e um que está a atravessar uma rápida transição com base num período de fortes vendas durante a pandemia da covid-19. Vemos as lojas de proximidade a desempenhar um papel cada vez mais crucial no futuro do retalho alimentar", acrescenta Luoma.