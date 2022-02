Casas subiram acima dos 10% em metade das capitais de distrito. Faro liderou aumentos

Em 2021 os preços de venda das casas registaram subidas na maioria das capitais de distrito do país, sendo que em metade dos casos o aumento ultrapassou mesmo os 10%, revelam os dados do Confidencial Imobiliário divulgados esta sexta-feira. Comparando com o ano anterior, verifica-se que apenas quatro cidades estavam nesse patamar.

No ano passado, Faro destacou-se na liderança das valorizações do imobiliário, com aumentos de 26,4% na média do ano. Seguiu-se Setúbal, mais 18,7%; Viseu, 18,5% e Aveiro, mais 17,3%.

Lisboa contabilizou preços 11,7% acima dos de 2020 e Porto 10,3%. Em Coimbra os valores subiram 13,5%, Beja 11,8% e Braga 11,4%.

As restantes capitais de distrito posicionaram o crescimento dos preços em 2021 entre os 5% e os 10%, com a única exceção de Santarém, onde os preços da habitação recuaram 3,5% face a 2020, explica a Confidencial Imobiliário.

No que respeita à dinâmica de vendas, a tendência transversal foi também positiva: o número de fogos transacionados aumentou entre 20% a 30% face a 2020 na maioria das cidades capitais de distrito. Depois de Lisboa e Porto, Setúbal é a capital com maior volume de procura, registando cerca de 4.800 fogos vendidos, seguida por Braga (3.350 Unidades), Coimbra (2.650 unidades), Leiria (2.000 unidades) e Aveiro (1.950 unidades). A restantes cidades situaram as vendas abaixo das 1.600 unidades.