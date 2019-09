Chineses usam divórcios falsos para burlar regras imobiliárias

Fingir um divórcio tem sido uma manobra usada por casais chineses desesperados para escapar às restrições para a compra de imóveis. Mas uma família na cidade de Lishui exagerou no golpe, com 23 divórcios e casamentos num mês.

Com o esquema, esta família tinha como objetivo obter uma maior compensação pela demolição da sua propriedade para um novo imóvel. De acordo com o sistema, cada membro da família teria direito a 40 metros quadrados de espaço no novo empreendimento.

Tudo começou com Pan, que morava na casa e se casou novamente com a ex-esposa, permitindo que ela se qualificasse para o plano de compensação, noticiou o jornal estatal da cidade. Duas semanas depois, ele se divorciou dela e se casou com a cunhada, que foi incluída no plano.

Foi assim que cada novo membro da família ampliava a quantidade de espaço a ser concedido como compensação, até que autoridades do governo descobriram que a casa de repente abrigava 13 pessoas. Onze foram presas, de acordo com o jornal.

Embora seja um caso extremo na China - onde os habitantes são obcecados por imóveis, mas precisam de passar por uma série de restrições para comprá-los -, o golpe na cidade é mais compreensível, já que os preços dos imóveis em Lishui subiram 31% nos últimos dois anos, segundo o provedor de dados Fangjia.com.