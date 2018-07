Contrato com participada da Apollo e Santander rendeu 10,3 milhões à Oitante em dois meses

A parceria da Oitante com a Altamira, uma participada do fundo Apollo e em que o Santander também tem uma participação, rendeu 10,3 milhões de euros em venda de imóveis no espaço de dois meses.





"Em 2017, durante o período de tempo em que esteve activo (Novembro e Dezembro), o contrato com a Altamira gerou vendas de imóveis no montante de 10,3 milhões de euros, traduzindo um grau de cumprimento de objectivos de 98%", sublinha a administração do veículo herdeiro do Banif.





Em Outubro do ano passado, ficou fechado o acordo através do qual a Oitante alienou as unidades de gestão de imóveis e de recuperações de crédito, bem como a prestação de um contrato para que possa gerir os imóveis e os créditos que continuam no seu balanço, na altura, com a responsabilidade sobre activos avaliados em 1,5 mil milhões de euros.





O encaixe alcançado no final do ano passado é reduzido face a todo o valor a arrecadar: "Para todo o período do contrato, entre 2018 e 2022, e no que se refere ao contrato de prestação de serviços assinado entre a Oitante, a Banif Imobiliária e a WIL e a Altamira, os objectivos de alienação de imóveis e de recuperação de créditos, totalizam cerca de 530 milhões".





A Oitante foi criada no fim de 2015, mas preferiu passar os processos de crédito e imóveis para uma empresa especializada, para onde foram também 60 trabalhadores (o que libertou custos fixos), referindo que este é um "player de referência internacional com intenção de crescer em Portugal".





Contudo, também paga comissões àquela empresa, detida em 85% pelo fundo Apollo e em 15% pelo Santander. O presidente, Miguel Artiaga Barbosa, disse ao Expresso que gastaria 85 milhões nas comissões neste período.