Empril investe 30 milhões na compra de terreno junto ao mar em Gaia

Em Vila Nova de Gaia, onde já promoveu a construção de empreendimentos como o Quinta de Vera Cruz, Pateos da Madalena, Atlantic Residence, Descobrimentos, Encosta Poente ou Urban Infante, a imobiliária Empril acaba de anunciar a aquisição de um terreno com 59.910 metros quadrados próximo da zona do Cabedelo, junto à Reserva Natural do Estuário do Douro.

"Uma área que irá contribuir para o grande parque verde ocidental de Gaia e que se tornará numa das zonas de lazer mais atrativas da cidade", garante a Savills, a consultora imobiliária que assessorou a Empril na aquisição deste terreno, em comunicado.

"Representando um investimento superior a 30 milhões de euros, o projeto tem viabilidade para construção residencial e conta com uma vista desimpedida sobre o rio Douro e com grande proximidade à linha marítima", realça a Savills, adiantando que este investimento "impulsionará a posição de liderança que o Grupo Empril já detém no mercado de Vila Nova de Gaia".

"Este empreendimento, pelas suas características, será uma referência que marcará, quer pela sua qualidade, quer pela sua localização, tendo como principais beneficiários os gaienses e principalmente os moradores que ali se instalarem", afiança Luís Rouxinol, CEO da Empril, enfatizando a ligação do grupo que lidera ao imobiliário do Grande Porto, tendo em Gaia, "onde se encontra sediada, a sua maior expressão, onde se solidificou como o maior promotor habitacional".

"Este local é único, reúne características singulares e distintas, pelo que é fácil antever um enorme sucesso na sua comercialização futura", prevê Filipe Santos, "associate director" da divisão do Porto da Savills.

A consultora imobiliária destaca que "o mercado de Vila Nova de Gaia tem registado um ritmo acelerado e acentuado de crescimento e amadurecimento, impulsionado por acessibilidades de qualidade e por oferecer qualidade de vida acima da média a quem trabalha na região do Grande Porto".