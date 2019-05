Hotel modular mais alto do mundo vai nascer em Manhattan

A maior empresa hoteleira do mundo está a apostar em quartos de hóspedes construídos em fábrica como a chave para uma ótima receita e para proporcionar aos hóspedes uma noite melhor de sono.

A Marriott International está a planear aquilo que será o hotel modular mais alto do mundo, no bairro de Madison Square North, o NoMad, em Manhattan. Os seus 168 quartos serão montados numa fábrica na Polónia e transportados para Nova Iorque no meio da noite, quando as ruas da cidade podem receber cargas de grandes dimensões. Espera-se que o AC Hotel de 26 andares seja erguido em 90 dias e abra no próximo ano. A Marriott quer que a torre sirva de marco para promotores, financiadores e proprietários de fábricas.

"O nosso objetivo é impulsionar a indústria", afirmou Eric Jacobs, diretor responsável pelo serviço de seleção e por marcas de hospedagem prolongada da empresa na América do Norte. "Custo e tempo são realmente importantes para proprietários e promotores imobiliários. Envolve a rapidez de lançamento no mercado e, a qualquer momento em que podemos promover isso, é bom para todos."

Empresas hoteleiras como a Marriott gostariam de alavancar a construção modular, porque pode ajudar a abrir novas propriedades mais rapidamente, um caminho fundamental para aumentar a receita. O método economiza tempo porque os construtores podem fazer o trabalho no local enquanto os quartos são construídos na fábrica, disse Jacobs.

Desafio de Financiamento

A construção modular não é exatamente nova no mundo dos hotéis, mas é raro o suficiente para fazer com que muitos empreendedores reflitam. O financiamento pode ser difícil, porque os projetos exigem mais despesas iniciais do que um prédio tradicional, de acordo com Sanat Patel, sócio da Avana Capital, que está a disponibilizar um empréstimo de 65 milhões de dólares para a construção do projeto em NoMad.

Ao mesmo tempo, a capacidade de produção é limitada, e muitas fábricas já existentes estão ocupadas a construir hospitais, casas e apartamentos para estudantes, disse Tom Hardiman, diretor executivo do Modular Building Institute, um grupo comercial.

A escassez de mão-de-obra na construção civil, que tornou mais demorado o desenvolvimento de empreendimentos, aumentou a atratividade do modelo de fábrica. A Marriott oferece incentivos financeiros para projetos modulares e liga empreendedores a arquitetos, empreiteiros e investidores numa tentativa de estimular o esforço.

O AC Hotel está a ser desenvolvido pela Concord Hospitality em nome do proprietário Robert Chun. Jacobs disse que dentro de cinco anos, a construção modular poderá responder por 25% de todos os hotéis no seu pipeline, o que inclui postos norte-americanos avançados para marcas como Courtyard da Marriott e Fairfield Inn & Suites.

O benefício para os hóspedes é que os quartos construídos em fábrica são mais silenciosos. Na construção tradicional, um quarto de hotel geralmente partilha uma parede com o seu vizinho, mas os projetos modulares normalmente exigem isolamento entre os quartos. "Isso significa que minha garantia é realmente valiosa, porque é feita de uma forma melhor", disse Patel.

