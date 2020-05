Jorge Marrão: “Espaços periféricos vão tornar-se interessantes para as empresas”

As dinâmicas de procura no setor imobiliário vão sofrer alterações, devido às novas medidas regulatórias, como a distância. Segundo Jorge Marrão, "partner" da Deloitte, estas alterações favorecem a procura de locais mais amplos para escritórios, fora do centro da cidade.