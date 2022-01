Mais de metade das casas do país vale menos de 50 mil euros

Mais de metade das casas registadas nas Finanças em Portugal estão avaliadas em menos de 50 mil euros, sendo que a maioria desse universo está localizada em territórios do Interior.



A notícia é avançada na edição desta terça-feira, 18 de janeiro, do Jornal de Notícias, que cita dados do Ministério das Finanças e que mostram que quase 3,4 milhões (51,8%) têm um valor patrimonial tributável abaixo dos 50 mil euros.





A maioria destas casas com baixa avaliação está localizada em territórios do interior, com destaque para os concelhos de Alcoutim e Mértola, em Portugal continental, e no concelho do Corvo, nos Açores, que concentram 96% do total destes imóveis.Por oposição, os registos dão ainda conta de 2.937 imóveis a valerem mais de um milhão de euros.