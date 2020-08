Preço das casas recua pelo 3.º mês mas sobe 5,2% face a julho de 2019

O preço médio das casas para venda em Portugal cifrou-se em 341.089 euros em julho, uma descida de 1,73% face ao valor médio de junho, indica o site de imobiliário Imovirtual, que realiza os cálculos com base nos preços pedidos pelos vendedores nos anúncios publicados no site.Desta forma, julho foi o terceiro mês consecutivo de redução do preço médio das casas, que atingiram um pico em abril, em plena pandemia, quando o valor médio ascendia a 355.531 euros. Em maio o preço médio desceu quase oito mil euros, seguindo-se uma ligeiríssima redução de cerca de 550 euros em junho. Agora, o valor médio caiu em mais de seis mil euros.Ainda assim, os preços encontram-se 5,18% acima do registado em julho do ano passado, quando o valor era de 324.281 euros.O distrito de Portalegre não só é o mais barato para comprar casa como registou a maior descida nos preços face a julho de 2019.Neste distrito alentejano, o preço médio caiu 23,88% no espaço de um ano, passando de 150,4 mil euros para 114,5 mil euros.Lisboa, por seu turno, é o distrito mais caro, com um preço médio de 543 mil euros. Seguem-se o distrito de Faro (446,3 mil euros), a Madeira (321,5 mil euros) e o Porto (305,8 mil euros).As maiores subidas homólogas nos preços registaram-se em Vila Real e Évora. No distrito transmontano o valor médio subiu de 156 mil para 179,1 mil euros, um aumento de 12,92%, enquanto no distrito alentejano o preço das casas avançou 12,07%, dos 187,5 mil para os 210,1 mil euros.