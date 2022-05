Preço das propriedades comerciais subiu 5,1% em 2021

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O preço das propriedades comerciais subiu 5,1% no ano passado. Este é, segundo o Instituto Nacional de Estatística, o maior aumento desde 2010.



A subida dos preços nos imóveis comerciais vendidos acompanha a tendência de aumento dos preços nas habitações, mas de forma menos intensa. De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo INE, em 2021 o mercado dos imóveis de habitação aumentou em 9,4%.



Ainda assim, em 2021, as taxas de crescimento entre os valores destes dois tipos de propriedades – comerciais e de habitação – registou, diz o INE, "o menor diferencial desde 2015, 4,3 pontos percentuais, menos 1,7 pontos percentuais face a 2020.



A subida dos preços dos imóveis comerciais vendidos no ano passado traduz um acréscimo de 2,3 pontos percentuais face aos valores transacionados em 2020. Vem ainda interromper "um período de dois anos consecutivos de desaceleração dos preços" deste tipo de propriedades, refere o INE.



Os cálculos do INE para as propriedades comerciais vendidas têm como base a informação enviada mensalmente pela Autoridade Tributária sobre o imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT) e sobre o imposto municipal sobre imóveis (IMI).