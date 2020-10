Preços de apartamentos usados descem ligeiramente no terceiro trimestre. Lisboa e Madeira lideram quedas

Os preços médios de venda de apartamentos usados em Portugal recuaram 0,51% no terceiro trimestre face aos verificados entre abril e junho, revela o "Market Report" divulgado esta quinta-feira pela "proptech" Casafari, que analisa através de inteligência artificial os anúncios de imobiliário em Portugal.Esta quebra é impulsionada, sobretudo, pelo distrito de Lisboa, onde o preço médio caiu 8,38%, passando de 367.083 euros para 336.311 euros. A maior descida percentual, contudo, registou-se no arquipélago da Madeira, com uma quebra de 8,43%, para um valor de 194.295 euros.Ainda com diminuições nos preços médios surgem os distritos de Faro (-4,13%), Viseu (-2,76%) e Porto (-0,82%).Nos restantes distritos e no arquipélago dos Açores os preços dos apartamentos usados aumentaram face ao segundo trimestre.Leiria e Aveiro, com subidas de 6,63% e 6,45%, apresentaram os maiores incrementos no preço médio.Ainda com aumentos acima de 5% surgem os distritos de Coimbra (5,48%), Guarda (5,29%) e Viseu (5,26%).Estas variações de preços referem-se apenas ao valor de venda dos imóveis, não considerando as áreas dos mesmos, pelo que poderão ser influenciados por alterações nas tipologias e dimensão dos apartamentos vendidos.