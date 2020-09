Privados puxam pela construção na pandemia

A confederação da construção atribui ao mercado imobiliário e à resiliência dos investidores nacionais e estrangeiros o crescimento do investimento registado no segundo trimestre. Já nas obras públicas, apesar do aumento de 29% dos concursos, os contratos estão estáveis.

Privados puxam pela construção na pandemia









