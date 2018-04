Procura internacional de casas em Portugal disparou 400% no primeiro trimestre

Segundo o portal Imovirtual, o tráfego internacional de procura de casas em Portugal quadruplicou no primeiro trimestre do ano. Brasil, EUA, França, Reino Unido e Suíça são os países que mais procuram imóveis por cá.

A procura internacional de casas em Portugal cresceu mais de 400% nos primeiros três meses do ano em comparação com período homólogo do ano passado, de acordo com o portal de imobiliário Imovirtual.

As visitas ao portal vindas do exterior dispararam 414% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, traduzindo-se em 1,5 milhões de visitas que representam já 15% do total.





O Brasil, EUA, França, Reino Unido e Suíça são os países onde essa procura se manifesta mais. Os EUA registaram o maior crescimento de procura de casas em Portugal no portal nos três primeiros meses do ano, com um crescimento de 231%. Em seguida surge o Brasil (71%) e o Reino Unido (31%).