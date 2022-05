Sede do Novo Banco recebe mais de 100 ofertas

A sede do Novo Banco na Avenida da Liberdade está à venda e quase 120 entidades manifestaram interesse, incluindo grandes nomes como a Allianz Global Investors, a Vanguard Properties, a Vogue Homes e a Eastbanc, segundo noticia o Jornal Económico. Estes assinaram acordos de confidencialidade e poderão avançar esta sexta-feira (dia em que termina o prazo) com propostas não vinculativas.O edifício que está atualmente à venda data de 1980 e foi inaugurado no dia 9 de novembro desse ano para marcar o centenário do Banco Espírito Santo & Comercial de Lisboa, que em 1999 passou a BES, lembra o semanário. . Foi herdado pelo Novo Banco aquando da resolução do BES em agosto de 2014.

O processo conduzido pelas consultoras JLL e Cushman & Wakefield atraiu a atenção de fundos imobiliários estrangeiros especializados em imóveis para escritórios. A venda arrancou a 18 de abril de 2022 com um valor base de 95 milhões de euros e o JE escreve que as propostas não vinculativas oscilam entre os 90 e os 100 milhões de euros, abaixo das expectativas do Novo Banco, que esperava ofertas acima dos 100 milhões.