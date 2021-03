Altri assina protocolo para implementar ações de prevenção contra incêndios em Penacova

O município de Penacova e a Altri deram início, esta semana, à instalação de 16 parques destinados à recolha de sobrantes agro-florestais, sendo implantados em cada uma das freguesias do concelho dois parques com localizações distintas.





Estes parques vêm concretizar o protocolo assinado, em 2019, entre a Fundação Mata do Buçaco, os municípios de Penacova, Mealhada, Mortágua e a Altri com vista à instalação de parques de recolha de resíduos agrícolas e provenientes de gestão de combustível ou de pequenas intervenções florestais.





Entre os principais objetivos do protocolo estão a redução do risco de incêndios provocados por eventuais queimas descontroladas e o controlo de espécies invasoras, como a acácia, nomeadamente, no perímetro florestal da Serra do Buçaco e noutros locais do território dos três municípios.

No âmbito deste protocolo, os munícipes de Penacova poderão agora colocar, gratuitamente, os resíduos agrícolas nestes parques, cabendo à Altri a sua recolha e preparação de modo a serem encaminhados para as suas centrais de produção de energia através de biomassa.

A recolha de resíduos florestais e agrícolas contribui simultaneamente para a prevenção e mitigação dos riscos de incêndio, numa região habitualmente fustigada por este flagelo, e para a produção de energia verde, fator determinante para a sustentabilidade ambiental.

Ainda no âmbito do referido protoloco, vai proceder-se, no perímetro florestal da Serra do Buçaco, ao corte de acácias invasoras, reduzindo desta forma o risco de incêndios favorecendo a reflorestação com espécies autóctones. O material resultante do corte será também ele encaminhado para as centrais da Altri para produção de energia renovável.



Os incêndios de outubro de 2017 dizimaram vários hectares de terreno no município de Penacova e regiões adjacentes.



Já este ano, o resultado de uma investigação levada a cabo por investigadores da Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC) e do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra mostrou que estes incêndios provocaram uma densidade de eucaliptos de 804 mil árvores por hectare, a maior alguma vez registada na literatura científica fora da Austrália em plantas provenientes da regeneração natural, disse à agência Lusa o responsável pela investigação, Joaquim Sande Silva.



De acordo com Sande Silva, o valor anterior mais elevado que este grupo de investigadores tinham encontrado fora da Austrália noutras investigações idênticas apontava para cerca de 20 mil eucaliptos por hectare, na Galiza, em Espanha.