Altri volta a aumentar preços da pasta em março

A brasileira Suzano, a maior fabricante mundial de pasta branqueada de eucalipto (BEK), anunciou um novo aumento do preço da matéria-prima, que será efetivo a partir de março.

No mercado europeu a BEK vai aumentar 90 dólares, para 910 dólares por tonelada. Na América do Norte a subida será de 100 dólares, para 1.140 dólares por tonelada. No mercado chinês o agravamento de preços será entre 100 e 120 dólares.

Os aumentos de preços da Suzano são habitualmente seguidos pelos outros players do setor, como é o caso das portuguesas Altri e Navigator. Fonte oficial da Altri disse ao Negócios que a empresa portuguesa vai seguir as subidas anunciadas pela Suzano.

Num comentário a esta notícia, os analistas do CaixaBank BPI assinalam que este aumento, apesar de ser já esperado, é positivo para as empresas ibéricas do setor.

"Este é mais um aumento de preços relevante para o setor da pasta, depois das várias subidas que foram anunciadas desde outubro", refere o CaixaBank BPI, que considera possível mais agravamentos no mercado europeu até ao Verão.

As ações da Altri sobem 0,16% para 6,19 euros. A empresa tem uma estrutura acionista semelhante à da Cofina, empresa que controla o Negócios.