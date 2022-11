Ancor vê custos triplicar e acusa papeleiras de especulação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Ancor, uma das maiores fabricantes ibéricas de produtos de papelaria e embalagem, vai fechar 2022 com um volume de negócios na casa dos 17 milhões de euros, acima dos 15 milhões de 2021, dos 13,8 milhões do primeiro ano da pandemia e dos 16 milhões de 2019. Mas apesar de este ser “o melhor ano em termos de volume de negócios, seguramente as margens não vão crescer a esse ritmo”, lamenta Francisco Correia, gerente da empresa

