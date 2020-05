AstraZeneca e Oxford começam testes avançados de vacina para a covid-19

A farmacêutica AstraZeneca e a universidade de Oxford, que formam uma parceria para o desenvolvimento de uma vacina para a covid-19, vão agora começar os testes avançados em humanos.





A contratação dos 10.000 indivíduos que vão permitir testar a vacina nos seus corpos já começou, no âmbito da fase II do projeto, de acordo com um comunicado emitido esta sexta-feira.