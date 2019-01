Atividade da indústria portuguesa cai em novembro pela primeira vez em oito meses

A descida da atividade da indústria em novembro segue-se a uma subida de 5,3% em outubro e 1,9% em setembro.

A justificar esta quebra está essencialmente a descida das vendas para o exterior, num mês em que as greves dos estivadores penalizaram fortemente as exportações da Autoeuropa.

Segundo os dados do INE, as vendas para o mercado externo diminuíram 7,3% face a novembro de 2017, depois da subida de 2,6% observada em outubro. Já as vendas para o mercado nacional aumentaram 1,6%, o que também reflete uma forte desaceleração face à subida de 7,2 registada no mês anterior.

Todos os grandes agrupamentos Industriais tiveram variações homólogas inferiores às observadas em outubro, tendo o da energia registado a única variação homóloga positiva (0,6%).

Os agrupamentos de bens de investimento e de bens de consumo passaram de aumentos de 11,2% e 3,7% em outubro, para reduções de 5,7% e 3,2% em novembro, respetivamente. Os bens intermédios tiveram uma variação homóloga de -1,4%, depois da subida de 5,1% no mês anterior.

Na comparação em cadeia (ou seja face ao mês anterior) a atividade da indústria caiu 3,4%, após os aumentos de 5,2% e 13,7% nos dois meses anteriores.