Segundo os relatórios das autoridades da Indonésia e da Etiópia, países onde se deram os acidentes com o avião, o aparelho tinha várias falhas mecânicas, mas a formação dos pilotos e a manutenção dos aviões também ficou áquem. Mais tarde, a empresa admitiu que que as aeronaves tinham nelas peças "fabricadas de maneira inapropriada". Uma das partes afetadas seria o mecanismo da asa do avião que modificava as características de subida e resistência durante as descolagens e as aterragens.



"Sabemos que cometemos erros e que estávamos errados. Somos culpados disso", afirmou Dennis Muilenburg, o presidente executivo da empresa, perante o Comité do Comércio do Senado norte-americano, em outubro passado. "Em meu nome e no nome da Boeing, sentimos muito. Lamentamos profundamente".



A Boeing anunciou esta segunda-feira que os aviões do modelo 737 MAX 8 já terão condições para voltar a voar em segurança a partir de janeiro de 2020, prevendo entregar novas encomendas do mesmo até ao final deste ano.O avião foi banido dos espaços aéreos mundiais depois de dois acidente que causaram perto de 400 vítimas mortais. Segundo a empresa, foram implementadas as mudanças necessárias, faltando apenas a luz verde de todos os reguladores ao software do aparelho. "Estas autorizações devem estar emitidas antes de o MAX voltar a fazer serviço comercial, que prevemos que seja em janeiro.