Brexit: Indústria da moda britânica corre o risco de ser "dizimada"

A indústria da moda e têxtil, "que contribuiu com 35 mil milhões de euros para o PIB do Reino Unido e emprega quase um milhão de pessoas", "corre o risco de ser dizimada pelo acordo do 'Brexit' e pela atual política do Governo" do país, sublinha a carta dirigida ao primeiro-ministro Boris Johnson e aos ministros da Cultura, Indústria e do Interior.O acordo celebrado com a União Europeia, refere a carta, "deixa um vazio enorme" onde se deveria encontrar "a livre circulação das mercadorias e dos serviços para todos os criadores, incluindo os setores da moda e dos têxteis, que foi prometida", refere a missiva que, segundo o Financial Times, conta com mais de 400 signatários, entre os quais se contam as modelos Twiggy e Yasmin Le Bon.A carta assinala ainda que o setor contribui mais para o PIB do Reino Unido do que as indústrias da pesca, música, cinema e automóvel juntas.Sublinhando que a União Europeia (UE) é o seu maior parceiro, tanto ao nível das importações como das exportações, o setor da moda denuncia os atrasos e a "montanha de papelada" que as novas regras vieram impor. Neste contexto, pede ao Governo medidas de apoio e que considere reduções de impostos.Antes do mundo da moda, também várias estrelas da música britânica acusaram o Governo de "dececionar de forma vergonhosa" os músicos que, por causa do 'Brexit', deixaram de poder viajar livremente pela União Europeia durante as suas digressões.Estes são alguns dos setores que, com a consumação do 'Brexit' e o fim da livre circulação entre a UE e o Reino Unido, são afetados pela necessidade de obter vistos, o que implica custos adicionais.