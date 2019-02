CR7 vende sandálias a 40 euros e sapatos até 140. Veja a coleção

O regresso da linha de calçado CR7 é feito de preços de venda ao público bastante mais baixos do que na fracassada primeira vida da marca, oscilando entre os 40 euros por um par de sandálias e o máximo de 140 euros por uns sapatos, contra os 65 a 600 euros de outrora.

Na primeira vida dos sapatos não desportivos da marca de Cristiano Ronaldo, que durou cerca de dois anos, entre 2015 e 2017, e tornou-se um fracasso de vendas, a CR7 Footwear entrou no mercado mundial com preços de luxo - a linha CR7 "formal" custava, em média, entre 300 e 600 euros o par, enquanto na linha do "dia-a-dia", que incluía o calçado infantil, os preços oscilavam entre os 65 e os 200 euros.