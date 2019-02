Energia dita quebras na indústria em dezembro

O índice de volume de negócios da indústria diminuiu 0,1%, em dezembro, depois de no mês anterior ter registado uma descida de 2,2%, revelam os dados divulgados esta sexta-feira, 8 de fevereiro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

A contribuir para este desempenho, no último mês do ano, esteve o segmento da energia, onde o índice do volume de negócios desceu 4,7%. Já os restantes segmentos (bens de consumo, bens intermédios e bens de investimento) registaram aumentos, ao contrário do que se tinha verificado em novembro.

O volume de negócios deste setor tem vindo a crescer a um ritmo mais lento nos últimos tempos, tendo mesmo caído nos últimos dois meses, uma evolução que levou a que a variação média do índice de volume de negócios na indústria crescesse 4,2% em 2018, o que representa um abrandamento face aos 8,7% registados no ano anterior.

No que se refere ao mercado externo e interno, foram as exportações que ditaram a queda do índice, com o mercado nacional a registar uma variação nula.

Quanto ao emprego, remunerações e horas trabalhadas, verificaram-se aumentos homólogos em todas estas componentes.