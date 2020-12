Energia “salva” produção industrial em outubro

A produção das fábricas portuguesas abrandou o seu ritmo de crescimento em outubro, tenso subido ligeiramente com o impulso apenas do setor da energia.





De acordo com os dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quarta-feira, 2 de dezembro, a produção industrial aumentou 0,1% em outubro, face ao mesmo mês do ano passado, depois do crescimento de 2,8% e 3,6% nos dois meses anteriores.





A energia, com um crescimento de 12,6%, em termos homólogos, foi o único agrupamento cuja produção aumentou, permitindo uma subida do índice geral.





A evolução da produção industrial "foi particularmente influenciada pelo agrupamento de Energia, sem o qual o índice agregado teve uma variação de -2,7%", nota o INE.





No agrupamento de bens de consumo a quebra foi de 3,8%, nos bens de investimento de 3,2% e nos bens intermédios de 1,4%.





Olhando para a comparação em cadeia, ou seja face ao mês anterior, a produção da indústria portuguesa até recuperou depois da quebra registada em setembro. A subida foi de 0,7% em outubro, após a descida de 3,4% no mês anterior.





Neste caso, sublinha o INE, "o contributo mais decisivo para a variação do índice agregado partiu do agrupamento de Bens Intermédios (0,9 p.p.), que resultou de uma taxa de variação de 2,9% (-6,7% no mês anterior)".