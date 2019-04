Envelhecimento aumenta fortuna de família suíça

O envelhecimento dos ossos está a gerar mais riqueza para Alberto Siccardi, fundador da Medacta.

Siccardi e a sua família são acionistas da fabricante de próteses ortopédicas, que realizou uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês). As ações da empresa com sede em Castel San Pietro, na Suíça, entraram em bolsa a 96 francos suíços, o que avaliou a empresa de controlo familiar em cerca de dois mil milhões de dólares.

Maior longevidade, avanços tecnológicos e aumento da obesidade têm estimulado a procura por aparelhos ortopédicos. Em novembro, a Blackstone vendeu a DJO Global, concorrente da Medacta, por 3,2 mil milhões de dólares - o dobro do que pagou pela empresa há uma década. No ano passado, a TPG Capital elevou a sua oferta original em mais de 17% retirar a Exactech de bolsa, fabricante de próteses ortopédicas.

Os pedidos de reserva para a estreia da Medacta no mercado acionista estavam completos desde o primeiro dia, segundo pessoas com conhecimento do assunto.

Os Siccardis venderam ações por cerca de 550 milhões de francos suíços (482 milhões de euros) e manterão uma participação maioritária.

Alberto Siccardi, de 74 anos, fundou a Medacta usando recursos da venda da Baxter International em 1998, por 235 milhões de dólares, negócio fundado pelo seu pai há 40 anos. O filho de Alberto, Francesco, de 41 anos, assumiu o posto de presidente executivo da Medacta há seis meses. A empresa está localizada perto da fronteira italiana no cantão de Ticino, famoso pelos seus castelos medievais.

Piloto de planador com cidadania italiana e suíça, Alberto teve a ideia de fundar a Medacta depois de passar por uma cirurgia de substituição do quadril.

"No dia seguinte à venda, comecei a pensar em como reinvestir uma proporção significativa dos lucros num novo empreendimento", revelou Siccardi numa entrevista concedida para um livro sobre gestão da académica Carmine Garzia, em 2012. "O mercado potencial para os nossos produtos é virtualmente infinito. "

Os Siccardis juntam-se aos multimilionários norte-americanos Ronda Stryker e John Brown ao acumular um património de 10 dígitos na indústria de próteses ortopédicas. Juntos, Stryker e Brown controlam mais de 10% da Stryker, com sede em Michigan. O avô de Stryker fundou a empresa no ano em que os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial. Brown ingressou na empresa como presidente em 1977 e aposentou-se em 2009. Durante este período, a receita anual da Stryker cresceu quase 40.000%, para 6,7 mil milhões de dólares.

A receita e o lucro da Medacta aumentaram mais de 10% nos últimos dois anos, segundo um comunicado divulgado em 11 de março. Siccardi investiu 100 milhões de dólares obtidos com a venda do negócio da família para abrir a empresa, segundo o livro de Garzia, o que lhe daria um retorno de 2.000% com o IPO.

"Eu e minha família permaneceremos como fortes acionistas maioritários no longo prazo", disse Francesco Siccardi através de um comunicado.