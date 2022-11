Fábrica da Ancor vai investir em eficiência energética, tecnologia e robotização

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Ancor, que em 2019 realizou um investimento para aumentar em 33% a capacidade de produção na sua fábrica de Guilhabreu, Vila do Conde, tem agora nos planos novos projetos mas com vista à melhoria da eficiência, energética e produtiva, de forma “a conseguir mitigar o aumento dos custos através da melhoria das condições internas de produção”, afirma ao Negócios Francisco Correia, gerente do grupo que

...