Governo revela novos investimentos da China em Portugal na área da indústria

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, revelou hoje que analisou com o homólogo chinês, em visita a Portugal, "novas oportunidades de investimento de empresas chinesas em Portugal, designadamente industrial".

Após "uma reunião muito proveitosa" com o conselheiro de Estado e ministro dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China, Wank Yi, o membro do Governo português anunciou também a possibilidade de aumentar as exportações portuguesas para aquele mercado asiático.

"Também estão em curso na China processos de inspecção sanitária muito importantes para o desenvolvimento das exportações portuguesas para o mercado chinês, designadamente produtos na área agro-pecuária e alimentar", referiu Augusto Santos Silva, acrescentando que espera que "esse processo esteja concluído ainda este ano".