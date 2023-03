Incertezas com a guerra e inflação disparam encomendas à Lisnave

A empresa de reparação naval, que obteve lucros de 7,1 milhões em 2022, teve de recusar encomendas no ano passado devido à elevada taxa de ocupação do estaleiro. No arranque de 2023 tinha já docas reservadas até outubro e uma “inédita” carteira.



O investimento realizado pela Lisnave em 2022 foi de 1,27 milhões de euros, elevando a 40,19 milhões o montante total investido desde 2000. Rui Minderico Maria João Babo mbabo@negocios.pt 20 de Março de 2023 às 23:10







A Lisnave obteve lucros de quase 7,1 milhões de euros no ano passado, um valor que ultrapassa em 55% os 4,5 milhões apurados em 2021 e que mais do que duplica os 3,3 milhões que tinha orçamentado. No relatório de gestão e contas de 2022, que será discutido na assembleia geral anual de 30 de março, a empresa, que em 2000 foi comprada por um dólar por dois gestores, salienta que "as incertezas geradas pela guerra na Ucrânia,

