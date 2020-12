Indústria portuguesa acentua queda em outubro

O índice que mede a evolução do volume de negócios na indústria portuguesa registou uma contração homóloga de 8,4% em outubro, sofrendo quedas mais acentuadas do que as registadas nos dois meses anteriores, o que sinaliza uma deterioração da atividade económica no arranque do quarto trimestre.

A descida registada em outubro compara com a queda de 1,8% em setembro e de 5,7% em agosto. Foi assim a maior descida desde julho, mês em que o volume de negócios das fábricas portuguesas recuou mais de 10%, tal como tinha acontecido nos três meses anteriores. Desde fevereiro que este indicador regista quedas homólogas.

No relatório publicado esta manhã o INE salienta que "setembro e outubro de 2020 tiveram 22 e 21 dias úteis, respetivamente, que compara com 21 e 23 em 2019, pela mesma ordem, o que poderá ter contribuído para a evolução do índice".

Na comparação entre setembro e outubro deste ano o volume de negócios na índustria subiu 0,9%.

O INE dá conta que as vendas da indústria para o mercado nacional recuaram 9,4% em outubro (-1,5% em setembro), enquanto para o mercado externo desceram 6,9% (-2,3% em setembro). Excluíndo o agrupamento de energia, as vendas totais diminuíram 6,3%.

O emprego, as remunerações e as horas trabalhadas apresentaram variações homólogas de -2,8%, 0,0% e -8,2% ( 3,1%, 0,1% e -4,2% em setembro, pela mesma ordem).