Navigator vai aumentar preços de tissue em todos os mercados

A The Navigator Company anunciou que vai aumentar entre 6 a 8% os preços dos seus papéis tissue, que incluem a matéria-prima do papel higiénico, guardanapos, toalhas de papel, entre outros, em todos os mercados.

O aumento está planeado para ser implementado a partir do próximo dia 1 de abril, e é reflexo do "aumento generalizado e significativo dos preços em muitos dos seus fatores de custos".

Recentemente, subiram os custos com elementos como produtos químicos, energia, materiais de embalagem – do plástico ao cartão - e também da celulose (ou pasta de papel), sendo esta última o principal fator de custo para a produção de tissue.

"O setor do tissue assistiu a subidas entre 15 e 20% em algumas destas categorias de custos, o que tornou impossível não refletir, pelo menos parcialmente, esta subida nos preços aos seus clientes", justifica a papeleira, no comunicado enviado à imprensa.



(Notícia atualizada com a correção de que o aumento de preços refere à categoria tissue, não a "vários produtos" como referido anteriormente)