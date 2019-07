Osram aceita oferta de compra da Bain e Carlyle

Os conselhos de administração e de supervisão da companhia alemã de iluminação Osram Licht aceitaram a oferta de compra lançada pela Bain Capital e pelo Carlyle Group, no valor de 3,4 mil milhões de euros, acabando assim com um período curto e por vezes complicado na qualidade de empresa autónoma, refere a Bloomberg.

Segundo a informação mais recente sobre esta oferta, a Bain e a Carlyle oferecem 35 euros por ação, 20,6% acima do fecho desta quinta-feira (32,5 euros). Ainda assim, fica 15% abaixo do máximo atingido em fevereiro.

A Bain e a Carlyle colocaram como condição uma aceitação mínima de 70% do acordo, excluindo as ações próprias da Osram, e o período para a aceitação decorrerá até inícios de setembro, sublinha a agência noticiosa citando um comunicado da empresa – que já foi subsidiária da Siemens.





O CEO da Osram, Olaf Berlien, que assumiu funções em 2015, tentou transformar a empresa de uma fabricante de lâmpadas para um grupo high-tech que fabrica chips e que fornece sistemas de iluminação digital e sensores, bem como outras componentes.

No entanto, recorda a Reuters, o seu plano nunca chegou a convencer os investidores e a empresa tem-se deparado com reveses, especialmente no seu principal mercado, o automóvel, onde qualquer debilidade normalmente atinge logo de imediato as cadeias de fornecimento de semicondutores e componentes.

Além da oferta conjunta destas duas empresas de private equity, tem-se falado no apetite de outras companhias, como a austríaca AMS – que manifestou interesse num negócio mas nunca apresentou uma oferta concreta, comentou à Reuters uma fonte conhecedora do processo.