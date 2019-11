Por países, Portugal destacou-se, tendo registado a segunda maior quebra na produção industrial (-5%), em termos homólogos entre os países da União Europeia. Só a Alemanha superou este registo, tendo registado uma descida homóloga de 5,3%, de acordo com os dados do Eurostat. Do lado oposto esteve a Hungria, com um aumento de 9% e a Lituânia (7,8%).



Em cadeia, ou seja quando comparado setembro com agosto, a produção industrial cresceu 0,2% na União Europeia e 0,1% na Zona Euro. Também nesta análise Portugal compara mal, tendo sido igualmente o país com a segunda maior quebra (2,3%), só superado por Malta (3,7%).

O setor da indústria europeu está a revelar dificuldades, com a produção a sofrer quebras. Os últimos dados, referentes a setembro, reportam uma descida da produção industrial de 1,2% na União Europeia e de 1,7% na Zona Euro.Estas quebras representam, porém, uma melhoria do desempenho, já que em agosto as descidas tinham sido mais acentuadas (de 2% e 2,8% respetivamente).